125 bin liralık kahkaha

ATV'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' yine herkesi ekranlara kilitledi. Selçuk Yöntem'in sunuculuğunu yaptığı programın son bölümü hayli eğlenceli geçti. Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Derya Didem Kundakçı, hem bilgisi hem de attığı kahkahalarla programa damga vurdu.



HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Derya Didem Kundakçı, programın başında kendini tanıtırken, heyecanlandığı zaman gülmeye başladığını söyledi. Yarışma boyunca da heyecanını kontrol edemeyen genç kız adeta kahkahalara boğuldu. Sempatik tavırları ve gülüşüyle Selçuk Yöntem'i de bol bol güldüren Kundakçı, stüdyodaki izleyicilere de keyifli anlar geçirtti. Yarışmaya katılma amacını, "30'uma gelmeden 6 kıtanın 5'ini gezmek istediğim için buradayım" diye açıklayan genç kız, performansıyla dikkat çekti. 125 bin liralık soruyu kahkahalarla okuyan Kundakçı, çekilmek istediğini söyleyip, 60 bin liranın sahibi oldu. Kundakçı kazandığı parayla hayalini gerçekleştireceğini ifade etti.



SEMPATİK YARIŞMACI

Usta sunucu Selçuk Yöntem, "30'uma gelmeden 6 kıtadan 5'ini görmek istiyorum" diyen Derya Didem Kundakçı'yı sarılarak tebrik etti.







Heyecanlandığı zaman gülmeye başlayan Derya Didem Kundakçı sempatik tavırları ve gülüşleriyle program sunucusu Selçuk Yöntem'i de bol bol güldürdü. Genç kız başarılı bir performans gösterdiği yarışmada 125 bin liralık soruyu gördü ancak çekilmeyi tercih etti. Yarışmadan 60 bin liralık ödül kazandı.



Üniversite öğrencisi Derya Didem Kundakçı 125 bin liralık soruda iyice kendini kaybetti. Genç kız, yarışmadan 60 bin lirayla ayrıldı.







Her soruyu gülerek okuyan Derya Didem Kundakçı seyircileri de adeta gülmekten kırdı geçirdi...