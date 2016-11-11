12 ilde dev FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 12 ilde, aralarında "SGK bölge imamı" ve bir noterin de bulunduğu 79 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde Kayseri ile Ankara, Adıyaman, Bursa, Elazığ, Yozgat, Konya, Bitlis, Ordu, İstanbul, Sakarya ve Aksaray'da 79 kişi için yakalama kararı çıkartıldı.

Aralarında Kayseri'de noterlik yapan N.A ile SGK'da işçi olarak çalışan ve örgütün sözde SGK imamı olduğu belirlenen H.Y'nin de bulunduğu zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

Yakalanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiriliyor.