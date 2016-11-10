Yaşlı adam 7’nci kattan düştü

Konya'da dün yalnız yaşayan emekli, Süleyman Beşuğul (64), 7'nci kattaki evininin yatak odası penceresinden baktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Beşuğul, beton zemine çakıldı. Durumu fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Beşuğul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.