Yaşam savaşını kaybeti

Antalya'da 5 Ekim günü, 28 yaşındaki endüstri mühendisi Derya Ökçün ve 2 arkadaşının bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Feci kazada Ökçün'ün bir arkadaşı hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Derya Ökçün ise dün yaşam savaşını kaybetti. Genç mühendisin cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Korkuteli ilçesi'ne götürülecek.