Üniversiteli manda!

Samsun'da çiftlikten kaçan 'Depel'isimli manda Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni(OMÜ) çok sevdi. 4 yaşındaki manda,1 aydır KOSGEB binasının arka bahçesinikendine mesken tuttu! Üniversitenin güvenlikgörevlilerini atlatmayı başaran sevimli hayvankendisini almaya çalışan sahibinden kaçmayıda başardı. Son çare olarak mandanınannesini iple bağlayarak üniversiteye getirenDursunali Akca, 'Depel'in geri dönmesinibekliyor. Mandaya alışan KOSGEB çalışanlarıise hayvana arada su vermeyi ihmal etmiyor.Mandanın bahçede yemekle ilgili bir problemiolmadığını söyleyen KOSGEB çalışanı MustafaYılmaz, "Üniversitenin güvenlik görevlileriyakalamaya çalışıyorlar ama pek başarılı olamadılar.Biraz ürkek, neden olduğunu bilmiyorum.Üniversiteli bir mandamız var. Belkimezun olup gider. Binamızın camları aynalıolduğu için geçerken bazı yerlerde takılıpkalıyor. Kış geliyor umarım hasta olmaz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.