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Üniversiteli manda!

Çiftlikten kaçan ‘Depel’ isimli manda Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünü mesken tuttu. Sevimli hayvana alışan okul yönetimi ise “Aylardır burada. Belki üniversiteden mezun olur” esprisi yaptı

Üniversiteli manda!
Samsun'da çiftlikten kaçan 'Depel' isimli manda Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni (OMÜ) çok sevdi. 4 yaşındaki manda, 1 aydır KOSGEB binasının arka bahçesini kendine mesken tuttu! Üniversitenin güvenlik görevlilerini atlatmayı başaran sevimli hayvan kendisini almaya çalışan sahibinden kaçmayı da başardı. Son çare olarak mandanın annesini iple bağlayarak üniversiteye getiren Dursunali Akca, 'Depel'in geri dönmesini bekliyor. Mandaya alışan KOSGEB çalışanları ise hayvana arada su vermeyi ihmal etmiyor. Mandanın bahçede yemekle ilgili bir problemi olmadığını söyleyen KOSGEB çalışanı Mustafa Yılmaz, "Üniversitenin güvenlik görevlileri yakalamaya çalışıyorlar ama pek başarılı olamadılar. Biraz ürkek, neden olduğunu bilmiyorum. Üniversiteli bir mandamız var. Belki mezun olup gider. Binamızın camları aynalı olduğu için geçerken bazı yerlerde takılıp kalıyor. Kış geliyor umarım hasta olmaz" dedi.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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