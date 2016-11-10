Twitter bombası

Sosyal medya hesabı üzerinden havalimanında patlama olacağını yazan Eren K., Fransa'ya gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Twitter üzerinden 'erensays' isimli kullanıcı, "Yarın akşam 19.30'da uçuşum var. Tam bomba patlamalık bir gün ve saat. 8 Kasım Atatürk Havalimanı saldırısı" paylaşımı yaptı. Ekipler hesabın Eren K.'ya (24) ait olduğunu belirledi. Zanlının Paris üzerinden Berlin'e gitmek istediği öğrenildi.