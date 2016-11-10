Yol Durumu
  1. Şemsiye nerede!
  2. Kayıp avcılar 3 gün sonra bulundu

Twitter bombası

Twitter bombası
Sosyal medya hesabı üzerinden havalimanında patlama olacağını yazan Eren K., Fransa'ya gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Twitter üzerinden 'erensays' isimli kullanıcı, "Yarın akşam 19.30'da uçuşum var. Tam bomba patlamalık bir gün ve saat. 8 Kasım Atatürk Havalimanı saldırısı" paylaşımı yaptı. Ekipler hesabın Eren K.'ya (24) ait olduğunu belirledi. Zanlının Paris üzerinden Berlin'e gitmek istediği öğrenildi.
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar