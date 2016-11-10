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'dan 'ya operasyon: 19 terörist öldürüldü

Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda, insansız hava araçlarının da desteğiyle 19 terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca PKKlı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan bilgilendirmeye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda ve emir komutasında, 3 Kasım'dan itibaren Şırnak'taki 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Siirt'teki 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı ile Van, Şırnak ve Siirt jandarma özel harekat birliklerinin katılımıyla Bestler-Dereler bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek amacıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sercan Öklük Bestler-Dereler-2 Müşterek Operasyonu başlatıldı.

Bölücü terör örgütünün sözde Botan saha karargahının bulunduğu, coğrafi özellikleri itibarıyla barınmaya müsait olduğundan sürekli kullanılan ve yaklaşık 600 kilometrekarelik alanı kapsayan Bestler–Dereler bölgesindeki operasyon süresince, insansız hava araçlarının da desteğiyle 19 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist de sağ yakalandı.

Ayrıca bölgede, önceki dönemlerde yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen 7 teröristin cesedi bulundu.

Birlikler tarafından yapılan temas aramasında da bölücü örgüte ait birçok yer üstü ve yeraltı yaşam ve barınma alanı ile depo, sığınak, ağır silah, silah, bunlara ait mühimmat ve motorlu araç gereç ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 08:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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osman osman

Bu şanlı ordunun ölüsü yeter dünyaya,eski eğitim ve disiplinine geri döndü,bu belli oluyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.11.2016 10:27
T&#220;RK TÜRK

sağ yakalananı sorgula imha et. dış düşmandan korkma esas içeride ki hainlerden kork. hani arkadan vurma derler ya işte bu hainlerin yaptıklarına denir onun için imhaları gerekir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.11.2016 09:52
FatihSultan23 FatihSultan23

İnşallah hepsi geberirler, Bu Türk Ordusudur yılanı deliğinden çıkarır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 10.11.2016 08:49
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