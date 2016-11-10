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Terör örgütünün sözde '' öldürüldü

Suriye'de terör örgütü /'nın sözde '' kod adlı , aracına düzenlenen saldırıda öldü.

Terör örgütünün sözde özel kuvvetler komutanı öldürüldü

Suriye'de terör örgütü /'nın askeri kanadı YPG'de '' olarak bilinen , dün akşam saatlerinde aracına düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Suriye-Türkiye sınırındaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinin Buveyer köyünde meydana saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Gerçek adının olduğu öğrenilen militanın, PKK'nın Suriye uzantısında görev yapmadan önce Türkiye'de bulunduğu ve Van civarındaki bir aşirete mensup olduğu bildirildi.

Kurhan, bölgede, YPG militanlarının Türkiye içine gönderilerek eylemler düzenlemesinden sorumlu isim olarak tanınıyordu.

Öte yandan YPG, sosyal medya hesabında "Ali Botan" adlı bir mensubunun "suikast sonucu" patlayan araçta öldüğünü duyurdu. Ancak örgüt, militanın görevini belirtmekten kaçındı.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 11:58
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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yşlmvi yşlmvi

ne güzel haber yapanın eline sağlık

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.11.2016 14:36
ihsan ihsan

hah şöyle yahu suikastla bitirin işilerini sıra karayılana vs. gelsin

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evet5
hayır0
cevapla 10.11.2016 12:48
mehmet mehmet

Darısı diğerlerinin başına inşallah en kısa zamanda diğerleride geberirler

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evet4
hayır0
cevapla 10.11.2016 12:44
Tankut Tankut

Bahoz Erdal ile başlayan seri devam ediyor, edecek...Avrupa'dan benzer haberler duymaya başladığımızda da akibetlerinin Asala gibi olacağı ayan beyan çıkacak ortaya...yeni güvenlik konsepti av mevsiminin başladığının ilanıdır vesselam...

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evet4
hayır0
cevapla 10.11.2016 12:09
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