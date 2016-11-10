Terör örgütünün sözde özel kuvvetler komutanı öldürüldü

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın askeri kanadı YPG'de 'özel kuvvetler komutanı' olarak bilinen Ali Botan, dün akşam saatlerinde aracına düzenlenen saldırıda öldürüldü.
Suriye-Türkiye sınırındaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinin Buveyer köyünde meydana saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Gerçek adının Hacı Kurhan olduğu öğrenilen militanın, PKK'nın Suriye uzantısında görev yapmadan önce Türkiye'de bulunduğu ve Van civarındaki bir aşirete mensup olduğu bildirildi.
Kurhan, bölgede, YPG militanlarının Türkiye içine gönderilerek eylemler düzenlemesinden sorumlu isim olarak tanınıyordu.
Öte yandan YPG, sosyal medya hesabında "Ali Botan" adlı bir mensubunun "suikast sonucu" patlayan araçta öldüğünü duyurdu. Ancak örgüt, militanın görevini belirtmekten kaçındı.
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ne güzel haber yapanın eline sağlık
hah şöyle yahu suikastla bitirin işilerini sıra karayılana vs. gelsin
Darısı diğerlerinin başına inşallah en kısa zamanda diğerleride geberirler
Bahoz Erdal ile başlayan seri devam ediyor, edecek...Avrupa'dan benzer haberler duymaya başladığımızda da akibetlerinin Asala gibi olacağı ayan beyan çıkacak ortaya...yeni güvenlik konsepti av mevsiminin başladığının ilanıdır vesselam...
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