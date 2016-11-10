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Suç ve ceza

5 yıldır aranan suç makinesi, kapısında polisleri görünce çatıya çıktı İntihara kalkıştı Ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı

Suç ve ceza
Gaziantep'te dün emniyet güçleri, cinayet ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan 27 yaşındaki Ahmet Kaya'nın gizlendiği eve operasyon yaptı. Kaya, kendisini gözaltına almaya gelen ekipleri görünce tabancayla ateş açarak kaçmaya başladı. Yakında 2 katlı binanın çatısına çıktı. Burada intihara kalkıştı. Polisler, "Bana 1 gün müsaade edin, infazım yanacak" diyen firariyi ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Evli ve 2 çocuk babası Kaya, polislerin 1 saat süren çabasının ardından ikna olup aşağıya indi ve gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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