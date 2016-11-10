Suç ve ceza

Gaziantep'te dün emniyet güçleri, cinayet ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan 27 yaşındaki Ahmet Kaya'nın gizlendiği eve operasyon yaptı. Kaya, kendisinigözaltına almaya gelen ekiplerigörünce tabancayla ateş açarakkaçmaya başladı. Yakında 2 katlı binanın çatısına çıktı. Burada intihara kalkıştı. Polisler, "Bana1 gün müsaade edin, infazımyanacak" diyen firariyi iknaetmek için uzun süre çaba sarfetti. Evli ve 2 çocuk babası Kaya, polislerin 1 saat süren çabasının ardından ikna olup aşağıya indi ve gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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