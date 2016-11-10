Suç ve ceza

Gaziantep'te dün emniyet güçleri, cinayet ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan 27 yaşındaki Ahmet Kaya'nın gizlendiği eve operasyon yaptı. Kaya, kendisini gözaltına almaya gelen ekipleri görünce tabancayla ateş açarak kaçmaya başladı. Yakında 2 katlı binanın çatısına çıktı. Burada intihara kalkıştı. Polisler, "Bana 1 gün müsaade edin, infazım yanacak" diyen firariyi ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Evli ve 2 çocuk babası Kaya, polislerin 1 saat süren çabasının ardından ikna olup aşağıya indi ve gözaltına alınarak emniyete götürüldü.