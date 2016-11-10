Sohbete daldı!

Adana'da önceki gün ortaokul öğrencisi Nazmi C. (14), aralarında Aylin B.'nin de olduğu arkadaşlarıyla okuldan çıktı. Grup daha sonra evlerine dağıldı. Nazmi, bir süresonra balkona çıkan Aylin'lesohbete devam etti. Durumu farkeden kızın babası Cebrail B., çılgınadöndü. Çocuğun yanına giderekburnuna yumruk attı. Neye uğradığını şaşıran genç, kanlar içinde yere yığıldı. Zor da olsa kaçmayı başardı.
'KARDEŞİM GİBİ SEVİYORUM'
Burnu kırılan Nazmi C., hastanede tedavisinin ardından annesi Sebiha C., karakola giderek şikayetçi oldu. Mağdur öğrenci "Aylin, okuldan kardeşim gibi sevdiğim arkadaşım. Babası gelip, 'Kızımla niye konuşuyorsun?' diyerek başımı koltuğunun altına alıp yüzümü yumrukladı. Şikayetçiyim" diye konuştu.
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