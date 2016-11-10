Sınıra askeri sevkiyat sürüyor

Sınıra zırhlı araç sevkiyatı kapsamında görevlendirilen 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerine ait unsurların bir bölümü, Kızıltepe'ye ulaştı.
Şanlıurfa-Mardin karayolunu kullanarak Kızıltepe ilçesinden geçen ve içerisinde tank ve zırhlı araçların bulunduğu konvoy sınıra ilerleyişini sürdürdü.
Konvoyun geçişine trafik ekipleri de eşlik etti.
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