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Sınıra sürüyor

Sınır bölgesindeki Şırnak'ın ilçesine sevk edilen tank ve zırhlı araçlar, Mardin’in Kızıltepe ilçesinden geçti.

Sınıra askeri sevkiyat sürüyor

Sınıra zırhlı araç sevkiyatı kapsamında görevlendirilen 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerine ait unsurların bir bölümü, Kızıltepe'ye ulaştı.

Şanlıurfa-Mardin karayolunu kullanarak Kızıltepe ilçesinden geçen ve içerisinde tank ve zırhlı araçların bulunduğu konvoy sınıra ilerleyişini sürdürdü.

Konvoyun geçişine trafik ekipleri de eşlik etti.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 21:17
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