Şemsiye nerede!

İstanbul'da23 Eylül tarihindemetrobüste çıkankavga akıllara durgunlukvermişti. Bir yolcununşoföre şemsiye ilesaldırdığı olaydayoldan çıkan araçE-5'e girmişti. Olayda 11 kişiyaralanırken şans eseri can kaybıyaşanmamıştı. Ancak bu olaykimseye ders olmadı. Metrobüslerdeyaşanan şoför-yolcu kavgalarınadün bir yenisi daha eklendi.Zincirlikuyu istikametinde seyirhalinde olan bir metrobüste iddiayagöre şoför durakta durmadı.Kim Haklı, Kim Haksız?Bunun üzerine sinirlenen bir yolcuşoförle tartışmaya başladı. Yaşanansözlü tartışmanın ardından yolcu,"Şemsiye yok mu?" diye bağırıpşoförün yanına gitti. Şoför ise 15Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıdurdurduktan sonra, "Sen kimsinyahu!" diyerek karşılık verdi.Araçtan inen yolcu, bu kez de "Senidövecektim ama indim" diye bağırdı.Bu sırada köprüde bulunan polislerolaya müdahale etti. Metrobüstebulunan diğer vatandaşlar arasındada gerginlik çıktı. Bir kısmı yolcuyu,bazıları ise şoförü haklı buldu.Kavganın ardından yolcular başkametrobüse aktarıldı. Polis, şoför veyolcu hakkında tutanak hazırladı.
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