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Şemsiye nerede!

Şoföre kızan yolcu, şemsiye ile saldırdı. İşte o şemsiye milyonlarca yolcusu arasında efsane halini aldı. Kafası bozulan “Nerede şemsiye” diye bağırmaya başladı...

Şemsiye nerede!
İstanbul'da 23 Eylül tarihinde te çıkan akıllara durgunluk vermişti. Bir yolcunun şoföre şemsiye ile saldırdığı olayda yoldan çıkan araç E-5'e girmişti. Olayda 11 kişi yaralanırken şans eseri can kaybı yaşanmamıştı. Ancak bu olay kimseye ders olmadı. Metrobüslerde yaşanan şoför-yolcu kavgalarına dün bir yenisi daha eklendi. Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan bir metrobüste iddiaya göre şoför durakta durmadı. Kim Haklı, Kim Haksız? Bunun üzerine sinirlenen bir yolcu şoförle tartışmaya başladı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından yolcu, "Şemsiye yok mu?" diye bağırıp şoförün yanına gitti. Şoför ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracı durdurduktan sonra, "Sen kimsin yahu!" diyerek karşılık verdi. Araçtan inen yolcu, bu kez de "Seni dövecektim ama indim" diye bağırdı. Bu sırada köprüde bulunan polisler olaya müdahale etti. Metrobüste bulunan diğer vatandaşlar arasında da gerginlik çıktı. Bir kısmı yolcuyu, bazıları ise şoförü haklı buldu. Kavganın ardından yolcular başka metrobüse aktarıldı. Polis, şoför ve yolcu hakkında tutanak hazırladı.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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