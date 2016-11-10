ALMANYA BAŞI ÇEKİYOR:
Türkiye'miz uzun süredir güney sınırları boyunca Irak ve Suriye'de yaşanan krizlerin maddi ve manevi yükünü tüm ağırlığıyla sırtında taşımaktır. Buna karşılık müttefikimiz olarak kabul ettiğimiz devletlerden destek görmek şöyle dursun çoğunun düşmanca ifadelerine ve eylemlerine muhatap oluyoruz. Yaklaşık 4 milyon ülkemiz vatandaşının veya Türkiye kökenli kardeşimizin yaşadığı Almanya maalesef bu husumet katarının başını çekmekte lokomotifliğini yapmaktadır.
DERTLERİ BAĞCIYI DÖVMEK:
Almanya'dan cumhurbaşkanından bakanların, milletvekillerinden medyasına kadar her düzeyde alenen Türkiye düşmanlığı kokan açıklamalar yapmakta, beyanatlar verilmektedir. Türkiye'deki mahkemeler tarafından yargılanan suçlular Almanya'da en üst düzeyde kabul görmekte hatta diğer tüm suçlulara da kucak açılacağı açıkça ifade edilmektedir. Almanya, Türkiye düşmanlığını Kürtlerin ve Alevilerin haklarını koruma örtüsü altına gizlemenin çabası içindedir. Almanya asla Kürtlere, Alevilere veya ülkemizdeki herhangi bir etnik gruba inanç kesimine faydalı olacak bir iş yapmamıştır, yapmaz. Almanya bugün istismar ettiği kullandığı kesimleri yarın işine gelmediği zaman tasfiye yoluna gidecektir. Çünkü bunların derdi üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir.
15 TEMMUZ'U HATIRLATIYORUZ:
Terörle mücadele de binlerce şehit vermiş ülkemizin Almanya'daki siyasetçiler ve medya kuruluşları tarafından istiskal edilmesi bizi en az terörist kurşunları kadar ağır yaralıyor. Bu durum da teröristlere karşı ne hissediyorsak Almanya'ya karşı da aynısını hissediyoruz. Bölücü terör örgütü üzerinden Kürtleri kullanarak Türkiye'yi zayıflatabileceğini sananlara yanıldıklarını söylüyoruz. PKK'dan DEAŞ'a; FETÖ'den DHKP-C'ye kadar her görüşten terör örgütleri vasıtasıyla ülkemize diz çöktürebileceklerini sananlara 15 Temmuz hatırlatmak isteriz.
SÖZ SÖYLEYECEK EN SON ÜLKE:
Almanya son bir asırda sebep olduğu iki Dünya Savaşıyla on milyonlarca insanın kanına girmiş bu konuda sicili bozuk ülkedir. Bugün de ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının kol gezdiği bir yer olan Almanya, Türkiye'nin terörle mücadelede kullandığı yöntemler söz söyleyebilecek dünyadaki son devlettir. Kendi mahkemeleri söz konusu olduğunda yargı bağımsızlığı lafını ağızlarından düşürmeyenlerin Türkiye'deki mahkemelerin kararlarını umursamayarak teröristlere, suçlulara sahip çıkmasını protesto ediyoruz. Terör örgütlerine ve teröristlere destek verenler bunun acısını çok yakında ziyadesiyle çekeceklerdir.
MİSLİYLE İADE EDİYORUZ:
Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak Alman Bild Gazetes'nin "Diktatör Erdoğan" şeklindeki hakaretlerini kendilerine misliyle iade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın hükümetimizin bu yönde yaptığı ikazları bumerang benzetmelerini gayet yerinde buluyoruz. Dostumuz olarak gördüğümüz Almanya halkına devletlerinin bu yanlış politikasını engellemeler çağrısında bulunuyoruz."
ERKAM ÇOBAN
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