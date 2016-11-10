İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında gazetenin Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlalarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan 32 sayfalık iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve bazı çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Akut şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, söz konusu gazetenin yayın politikasının Cumhuriyetin niteliklerin; siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik düzenini değiştirmek, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek olduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK ve KCK'nın yöneticilerinin görüşlerine yerildiği ve gazetede bu şekilde terör örgütünün propagandasının yapıldığı belirtilen iddianamede PKK'nın üst düzey yöneticilerinden "Hüseyin Ali" lakaplı Mustafa Karasu'nun köşe yazarlığı yaptığı vurgulandı.

İddianamede, PKK'nın kurucularından Muzaffer Ayata'nın da gazetenin yazar kadrosunda yer aldığı öne sürülerek, "KCK'nın yürütme konseyi eş başkanlarından 'Buse Hozat' kod adlı Hülya Oran'ın Özgür Gündem gazetesinde beyanlarına yer verildiği ve bu gazetede köşe yazarlığı yaptığı, ayrıca PKK'nın kurucularından Abdullah Öcalan'ın 2012 ile 2014 yılları arasında gazetede 'Ali Fırat' kod ismiyle yazılarının yayınlandığı, örgüt mensubu 'Dilzar Dilok' kod isimi ile Aysun Çamdalı'nın köşe yazılarının yayınlandığı, PKK'nın yöneticilerinden Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Bahoz Erdal kod isimli Fehman Hüseyin, Rıza Altun'un beyanlarına yer verildiği anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, Özgür Gündem gazetesinde yapılan aramalarda PKK ve KCK terör örgütüne ait bazı evrakların yanı sıra örgütün propagandasını yapan gazete nüshaları ile fotoğrafların ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

"KADIN VE ÇOCUKLAR İSTİSMAR EDİLDİ"

Özgür Gündem gazetesi "BINEVŞ" ekinde ait tespitlere yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Gazetenin 'BINEVŞ' ekinde PKK/KCK terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'a ait fotoğrafların paylaşıldığı, gerilla denilen bayan şahısların kamuflajlı fotoğraflarının paylaşılarak kadın ve anne dergisi gibi gösterildiği, Anne ve çocukları ön plana atarak KCK'lı yöneticilerin yorumlarına yer verildiği ve bu sayede örgütün aleni bir şekilde propagandasının yapılığı görülmüştür."

"PKK'NIN KANLI EYLEMLERİ MEŞRU GÖSTERİLDİ"

İddianamede, Özgür Gündem gazetesinin terör örgütü PKK ile KCK'nın sözcülüğünü yaptığı, örgütün üst düzey yöneticilerinin görüşlerinin gazetenin manşetinden verildiği belirtildi.

Gazetede sürekli Türkiye aleyhinde kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı vurgulanan iddianamede, "Terörist başı lehine başlatılan kampanyaların kitlelere duyurulmasının sağlandığı, örgüt elemanlarının ölüm haberlerini 'infaz' olarak verildiği, şehit olan güvenlik güçlerimize hakaret edildiği Türkiye aleyhinde kamuoyu oluşturulacak her türlü asılsız haberi yayınladığı, terör örgütü tarafından yapılan kanlı eylemlerin meşru gösterildiği, Kürt kökenli vatandaşlarımızın üzerinde sözde imha/inkar politikaları ile işkence uygulandığı şeklinde haberlerin lanse edildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin terör örgütünün güdümünde yayın yaptığı vurgulanan iddianamede, 4'ü tutuklu 9 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar vermesi bekleniyor.