Alınan bilgiye göre, polis ekipleri geçen hafta Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kıyısında kıyafetleri ıslak halde görülen kişinin durumundan şüphelendi. Ekipler, söz konusu şahsın FETÖ/PDY'nin Bursa'daki kamu görevlilerinin atanmasından sorumlu imamı olduğu iddia edilen ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan İdris Ç. olduğunu belirledi.

İdris Ç'nin, Suriyeli sığınmacılarla yasa dışı yollardan Midilli adasına geçmek için Didim'e geldiği, ancak denize açılan bottan düşünce yüzerek kıyaya çıktığı öğrenildi. İdris Ç'nin ifadesinden hareketle, botla açılan yabancı uyruklu kişiler de yakalandı.

Gözaltına alınan İdris Ç, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

FETÖ/PDY'nin Bursa'daki kamu görevlilerinin atanmasından sorumlu imamı olduğu belirtilen İdris Ç, geçen yıl Şubat ayında örgüt imamlara yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İdris Ç. hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılmıştı.