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Midilli'ye kaçmaya çalışan " imamı" yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve örgütün Bursa'daki kamu görevlilerinin atanmasından sorumlu imamı olduğu belirtilen kişinin, yasa dışı yollarla 'ın Midilli adasına kaçmak üzere bindiği bottan düşünce yüzerek kıyıya çıktığı ve durumundan şüphelenilmesi üzerine yakalandığı öğrenildi.

Midilliye kaçmaya çalışan FETÖ imamı yakalandı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri geçen hafta Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kıyısında kıyafetleri ıslak halde görülen kişinin durumundan şüphelendi. Ekipler, söz konusu şahsın /PDY'nin Bursa'daki kamu görevlilerinin atanmasından sorumlu imamı olduğu iddia edilen ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan İdris Ç. olduğunu belirledi.

İdris Ç'nin, Suriyeli sığınmacılarla yasa dışı yollardan Midilli adasına geçmek için Didim'e geldiği, ancak denize açılan bottan düşünce yüzerek kıyaya çıktığı öğrenildi. İdris Ç'nin ifadesinden hareketle, botla açılan yabancı uyruklu kişiler de yakalandı.

Gözaltına alınan İdris Ç, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

FETÖ/PDY'nin Bursa'daki kamu görevlilerinin atanmasından sorumlu imamı olduğu belirtilen İdris Ç, geçen yıl Şubat ayında örgüt imamlara yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İdris Ç. hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılmıştı.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 20:45
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Beterin beteride var Beterin beteride var

Eşek adasina Mülteci kabul edilir, Müracatlar Pijamaliya yapilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 11.11.2016 01:07
Mehdi Mehdi

vatan haini fesat puştlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 11.11.2016 00:17
Ruya satan Ruya satan

CLINTON rüyalariniz DUMAN oldu, Trump korkulu HORTLAK Feto icin KODES buruk aci

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 10.11.2016 21:04
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