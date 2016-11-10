Mesajkolik!

Adıyamanlı Mustafa Sağır'a (29), 9 ay önce Emin Konar'ın çift kolu nakledildi. Ameliyattan kısa süre sonra bardak tutabilen Sağır, son yaptığıyla herkesi şaşkına çevirdi! Sağır'ın son 20 gündür kimseden yardım almadan cep telefonundan mesaj yazmayı başardığı öğrenildi. Sağır, "Bana kollarını veren Emin kardeşimin annesini aradım. O benim ikinci annem" diye konuştu.