Yol Durumu
  1. Olmaz olmaz deme
  2. 4 yıl aradı servete ulaştı!

Mesajkolik!

Mesajkolik!
Adıyamanlı Mustafa Sağır'a (29), 9 ay önce Emin Konar'ın çift kolu nakledildi. Ameliyattan kısa süre sonra bardak tutabilen Sağır, son yaptığıyla herkesi şaşkına çevirdi! Sağır'ın son 20 gündür kimseden yardım almadan cep telefonundan mesaj yazmayı başardığı öğrenildi. Sağır, "Bana kollarını veren Emin kardeşimin annesini aradım. O benim ikinci annem" diye konuştu.
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar