Mardin'de kaymakamlık konutuna saldırı!

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaymakamlık binasına düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'ndeki Derik Kaymakamlık binasına PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.Saldırıda, binada bulunan Kaymakam Safitürk ile 2 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
MARDİN VALİSİ YAMAN'DAN AÇIKLAMA
Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi gören Kaymakam Safitürk'ü ziyaret etti.
Safitürk'ün durumu ile ilgili hastane yetkililerinden bilgi alan Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derik Kaymakamlığına terör örgütü tarafından saldırı gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." dedi.
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o canileri yakalayıp derik meydanında asmalıyız
Hz Allah Belanızı versin.Kafir pislik pkk lar sizi. Bir Allah ın günüde bombasız şehitsiz olaysız günlere uyanalım.Yeter Yeter yeeeteeerrrrr. Gidin Trump ınız geldi yeni ona atın ona yapın yapacağınızı.Hazır Abd de trump bizim başkanımız diye ortalığı katmışlar birbrilerini yiyorlarmış.Sizde gidin bu işi çok seversiniz. Şu Hdp de artık komple silinsin TBMM den yetr herşey bunların yüzünden.
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