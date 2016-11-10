Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Mardin'in Derik İlçe Hükümet Konağı'na, PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmiş, saldırıda ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile 2 kişi yaralanmıştı.
Saldırı sonrası ilçede geniş kapsamlı operasyon başlatılırken, şu ana kadar 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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