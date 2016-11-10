Bugün alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 17.36-17.51 saatleri arasında, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 6 PKK hedefinin imha edildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) bugün Irak'ın kuzeyindeki Zap Bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölgede tespit edilen 6 PKK hedefi imha edildi. Bugün alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 17.36-17.51 saatleri arasında, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 6 PKK hedefinin imha edildiği bildirildi. PKK'ya ait silah mevzileri, koruganlar ve 2 barınma alanının imha edildiği harekatın ardından savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.
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Cenabı Allah hainlerin soyunu kurutsun inşallah.
Ya güzel kardeşim sen bana vurulan hedeften bahsetme orası yıkılır başka yerde kurarlar bana deki 100 pkk lı geberdi,hedefte olan şerefsizlerin hepsi inlerinde geberdi atılan bomba ile 300 it parçalandı bende sevinim niye beni sevindirmiyon arkadaş bu yılan denen şerefsiz niye gebertilmiyor sızma hareketiyle bu şerefsizi gebertecek gücümüz yokmu.
Ebabil kuşlarını bizlere yardıma gönder Allahım.
Maşallah.
demek ki gerçek hedefler vurulunca hainler sığınacak yer bile bulamıyorlar devam devam devam aralıksız
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