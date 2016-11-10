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'ta 'ya ağır darbe!

Bugün alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 17.36-17.51 saatleri arasında, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 6 hedefinin imha edildiği bildirildi.

Kuzey Irakta PKKya ağır darbe!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) bugün Irak'ın kuzeyindeki Zap Bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölgede tespit edilen 6 hedefi imha edildi. Bugün alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 17.36-17.51 saatleri arasında, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 6 PKK hedefinin imha edildiği bildirildi. PKK'ya ait silah mevzileri, koruganlar ve 2 barınma alanının imha edildiği harekatın ardından savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 19:12
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Cahit Cahit

Cenabı Allah hainlerin soyunu kurutsun inşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 15:29
POYRAZ POYRAZ

Ya güzel kardeşim sen bana vurulan hedeften bahsetme orası yıkılır başka yerde kurarlar bana deki 100 pkk lı geberdi,hedefte olan şerefsizlerin hepsi inlerinde geberdi atılan bomba ile 300 it parçalandı bende sevinim niye beni sevindirmiyon arkadaş bu yılan denen şerefsiz niye gebertilmiyor sızma hareketiyle bu şerefsizi gebertecek gücümüz yokmu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 11.11.2016 01:17
Mehdi Mehdi

Ebabil kuşlarını bizlere yardıma gönder Allahım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 11.11.2016 00:11
Mehdi Mehdi

Maşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.11.2016 00:10
yşlmvi yşlmvi

demek ki gerçek hedefler vurulunca hainler sığınacak yer bile bulamıyorlar devam devam devam aralıksız

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 10.11.2016 21:40
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