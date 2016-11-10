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sınav giriş yerleri açıklandı

mezunlarının katılacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı () ortaöğretim için sınav giriş yerleri açıklandı. 'den yapılan duyuruda sınavın 20 Kasım tarihinde uygulanacağı bildirildi.

KPSSye girecekler dikkat!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSM) tarafından 9-24 Ağustos tarihleri arasında başvurusu alınan Kamu Personeli Seçme Sınavı () sınavının giriş yerleri bugün açıklandı. 'den yapılan duyuruda, "20 Kasım 2016 tarihinde saat 10:00'da uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016 KPSS-Ortaöğretim) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir" denildi.

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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 15:33
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