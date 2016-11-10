Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSM) tarafından 9-24 Ağustos tarihleri arasında başvurusu alınan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavının giriş yerleri bugün açıklandı. ÖSYM'den yapılan duyuruda, "20 Kasım 2016 tarihinde saat 10:00'da uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016 KPSS-Ortaöğretim) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir" denildi.
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