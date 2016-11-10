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Kozmik gözaltı

Firari savcısı ’nin eski halinden eser kalmadı. Yakalanmamak için kılık değiştiren ’cü, sahte kimlikle Ankara’da yakalandı

Kozmik gözaltı
Kozmik odayı aratan savcı, polisten kaçamadı. Türkiye, 'cü savcı Mustafa Bilgili'nin adını, Aralık 2009'da tanıdı. Bilgili, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda 20 gün boyunca arama yaptırdı. Yaklaşık 1 ay süren aramalarda devlet sırrı niteliğindeki çok sayıda bilgi ve belge dışarı çıkartıldı. Skandalın ardından düğmeye basıldı. ""da aramaya ilişkin işlemlerde imzası bulunan hakim ve savcılar hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından soruşturma açıldı. Bilgili, meslekten ihraç edilen isimler arasında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılan Bilgili, kayıplara karıştı. Dün ise Ankara polisi, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Üzerinden "Abdullah Bilgili" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan kişinin, parmak izi sorgulaması sonucu eski savcı olduğu anlaşıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Bilgili, sorguya alındı.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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