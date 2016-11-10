Kozmik gözaltı

Kozmik odayı aratan savcı, polisten kaçamadı. Türkiye, FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili'nin adını, Aralık 2009'da tanıdı. Bilgili, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen GenelkurmayAnkara Seferberlik BölgeBaşkanlığı'nda 20 gün boyunca arama yaptırdı. Yaklaşık 1 ay süren aramalarda devlet sırrı niteliğindeki çok sayıda bilgi ve belge dışarı çıkartıldı. Skandalın ardındandüğmeyebasıldı."Kozmik oda"da aramaya ilişkin işlemlerde imzası bulunan hakim ve savcılar hakkında "FETÖ üyesi olmak"ve "askeri casusluk" suçlarından soruşturma açıldı. Bilgili,meslekten ihraç edilen isimlerarasında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılan Bilgili, kayıplara karıştı. Dün ise Ankara polisi, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Üzerinden "AbdullahBilgili" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan kişinin, parmak izi sorgulaması sonucu eski savcı Mustafa Bilgili olduğu anlaşıldı. Terörle Mücadele ŞubeMüdürlüğü ekiplerine teslimedilen Bilgili, sorguya alındı.
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