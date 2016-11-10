Kılıçdaroğlu Almanlara Türkiye'yi şikayet etti!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya'da yayın yapan Die Zeit'e Türkiye'yi şikayet etti.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'nin baskı ve tehditlerle yönetildiğini söyleyen CHP Lideri, röportajında 15 Temmuz sürecinden sonra hükümetin karşı bir darbe başlattığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NU KÜÇÜK KULLANDILAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Die Zeit gazetesinin 7. sayfasında yer bulurken, sayfada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir fotoğrafı kullanıldı. Sayfada, röportajın sahibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ise çok küçük bir şekilde kullanıldı.



