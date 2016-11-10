Kılıçdaroğlu Almanlara Türkiye'yi şikayet etti!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya'da yayın yapan Die Zeit'e Türkiye'yi şikayet etti.
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Türkiye'nin baskı ve tehditlerle yönetildiğini söyleyen CHP Lideri, röportajında 15 Temmuz sürecinden sonra hükümetin karşı bir darbe başlattığını belirtti.
KILIÇDAROĞLU'NU KÜÇÜK KULLANDILAR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Die Zeit gazetesinin 7. sayfasında yer bulurken, sayfada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir fotoğrafı kullanıldı. Sayfada, röportajın sahibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ise çok küçük bir şekilde kullanıldı.
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Tunceli Dersim olayını çok iyi bilir bu chpkk lı k.k Atatürk Düşmanları, siz pisliksiniz hainsiniz. Bunlar bu Ülkede defolsunlar bu pkk bozuntusu utanmaz arlanmaz şerefsizler Türkiye için başbelasıdır.
Bütün CHP Ahmak-Basi ile 100% Avrupa-Malidir ve Türkiye`ye fitnelerele ve yalanlarla zarar vermek icin canli tutuluyor!
Sayın kılıçtaroğlu gene şaşırdı, vatanının ve Türkiye halkının milletvekili ve parti lideri olduğunu unutup Türkiyeyi alman abilerinin görmesi için alman dergisine şikayette bulundu 15 temmuz sürecin den sonra darbe başlattığını belirtmişsiniz , sayın kılıçtaroğlu onun adına darbe deyip yanlış söylüyorsunuz darbe yapamaya kalkanların vatana ihanet içinde bulunanların , 245 vatanseveri öldürdüklerini, yüzlerce kişiyi gazi ettiklerini, vatana maddi ve manevi zarara uğrattıklarının farkında değilsiniz galiba cezalarını çekmeleri için yakalayıp hakim karşısına çıkartıyorlar. Herhalde sokaktan geçeni yakalayıp içeri atmıyorlar değilmi .Sizce bunlara ne yapacaklardı birde madalya mı takacaklardı...
Kasetle gelen bu şerefsiz,kendilerini getirenlere ne söz verdi ki,bu ülke aleyhine asılsız şeyler söylüyor.Teşhis mi?Şizofren değilse,HAİN dir.
Ey kurtuluş savaşından kalma ecnevi süprüntüsü Bu ülkeyi kurtaran senin düşman olduğun halk.CHP Halka düşman diyebiliriz.Kime çalışıyorsun hain Devletin yargısını sana fezleke hazırlayıp dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyorum.Senin Atatürkle felan alakan yok sen tam bir emperyalist uşağısın İnşaallah HDP Liler gibi sıra sizede gelir. Çünkü hainlikte sınır tanımıyorsunuz.
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