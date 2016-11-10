Kayyumdan vatandaşlara ücretsiz ulaşım

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardinkapı, Yeniköy, Şehitlik ve Ali Pınar mezarlığına giden vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

KHK ile görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yörede mezarlık ziyaretinin özellikle perşembe günleri gerçekleştirilmesi dolayısıyla alınan karar doğrultusunda Mardinkapı, Yeniköy, Şehitlik ve Ali Pınar mezarlığına giden vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlandı.

Vatandaşlar, otobüslerin ücretsiz hizmet sunmalarından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Otobüs şoförü Murat Kaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ücretsiz ulaşım hizmetine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Şehrin tamamını dolaşıp vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiklerini dile getiren Kaçan, vatandaşların çok memnun kaldığını anlattı.

Hizmetten yararlanan Fahriye Yapıcı, Diyarbakır'ın daha iyi yerlere geleceğinden umutlu olduklarını ifade etti. Yapıcı, "Yeni Belediye Başkanımızdan çok memnunuz, Allah ondan razı olsun. Memleketimiz için yeni projelerini bekliyoruz. Belediye Başkanımız camilerde bayanlara özel abdest alma ve namaz kılma yerleri yaparlarsa çok seviniriz." diye konuştu.

Sevim İleri ise bu hizmeti sunanlara teşekkür etti. "Ulaşım öyle devam ederse çok memnun ve duacı oluruz." diyen İleri, "Rahata ve huzura kavuşuruz. Yeni Belediye Başkanımızı henüz tanımıyoruz, ama iyi işler yapacaklarından umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlardan Ali Sevinç de kentte öyle hizmetlerin devam etmesini istediklerini vurguladı.

"Yeni belediye başkanımız çok iyi biri teşekkür ederiz. İstanbul ve Bursa'da nasıl metro varsa burada da belediye başkanımız yaparsa gözlerinden öperiz." ifadelerini kullanan Sevinç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla'ya teşekkür etti.

Perşembe günleri, bayramlar ve dini günlerde ücretsiz gerçekleşecek ulaşım hizmeti için 14 otobüs tahsis edildiği öğrenildi.