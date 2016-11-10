Kayıp avcılar 3 gün sonra bulundu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde pazar sabahından beri kendilerinden haber alınamayan 4 Türk'ten iyi haber geldi. Santa Clarita'da ava çıkan İlkay Zaman, Barış Kavukçu, Berkay Sürmeli ve İsa Emre Elvermez, dün sabah saatlerinde ormanlıkarazide helikopterlerin termalkamerası ile bulundu. 4 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Teknoloji medyasında da tanınan bir isim olan İlkay Zaman, Twitter hesabından sevenlerine kurtulduklarını duyurdu.
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