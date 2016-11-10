Kayıp avcılar 3 gün sonra bulundu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde pazar sabahından beri kendilerinden haber alınamayan 4 Türk'ten iyi haber geldi. Santa Clarita'da ava çıkan İlkay Zaman, Barış Kavukçu, Berkay Sürmeli ve İsa Emre Elvermez, dün sabah saatlerinde ormanlık arazide helikopterlerin termal kamerası ile bulundu. 4 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Teknoloji medyasında da tanınan bir isim olan İlkay Zaman, Twitter hesabından sevenlerine kurtulduklarını duyurdu.