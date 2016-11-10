Kaybedenler kulübü

Donald Trump başkan seçildi, Clinton'cılar şoka girdi. ABD ünlüleri, medyası ve iş dünyasının yanında Türkiye'de de Hillary Clinton'ın yeni başkan olmasını bekleyen birçok isim vardı. Ancak Clinton'ın Türkiye'detemas kurduğu isimler de hayalkırıklığına uğradı. Clinton, 17 Temmuz 2011 yılında Türkiye'ye gelmişti. İstanbul'daki Conrad Otel'de ilginç isimlerle buluşmuştu. O dönem Dışişleri Bakanı olan Clinton, ilk olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmişti. Ardından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin tutuklu eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak'la bir araya gelmişti. Clinton'ın aynı gün görüştüğüisimler arasında MHP'li MeralAkşener de vardı. Görüşmeye o dönem ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone de katılmıştı. İşte o karede yer alan isimlerin hepsi ilginç bir şekilde kaybedenler kulübünde yer aldı.
* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Conrad Oteli'ne davet eden Clinton'ın çağrısını karşılıksız bırakmamıştı!
* Kaybedenler kulubünde FETÖ tarafından desteklendiği belirtilen MHP'li Meral Akşener de vardı. Ancak hem Meral Akşener hem de Hillary Clinton, siyasi hayatlarında hüsrana uğradı.
* Bu karede yer alan Demirtaş ve Kışanak, terörden tutuklandı.
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