Kaan bebek taburcu oldu

Bursa'da otobüsün çarptığı 8 aylık hamile Tuğba Dilmeç hayatını kaybetti. Organları ise 6 kişiyi hayata bağladı. Dilmeç'ten geriye ise bebeği Kaan kaldı. Talihsiz Kaan bebek için tüm Türkiye süt kampanyası başlattı. Uygulanan tedavi ile kısa sürede toparlanan Kaan, dün hastaneden taburcu edildi.