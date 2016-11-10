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Kaan bebek taburcu oldu

Kaan bebek taburcu oldu
Bursa'da otobüsün çarptığı 8 aylık hamile Tuğba Dilmeç hayatını kaybetti. Organları ise 6 kişiyi hayata bağladı. Dilmeç'ten geriye ise bebeği Kaan kaldı. Talihsiz Kaan bebek için tüm Türkiye süt kampanyası başlattı. Uygulanan tedavi ile kısa sürede toparlanan Kaan, dün hastaneden taburcu edildi.
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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