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İşte tele-tokat

İşte tele-tokat
Adana'da Emine T.'yi (75) telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan lar, "Diyarbakır'da yakalanan bir PKK'lı terörist kadının üzerinden senin nüfus cüzdanının fotokopisi çıktı. Olayı araştırıyoruz, 3 bin lira parayı, göndereceğimiz polise teslim et. Eğer parayı teslim etmezsen seni cezaevine götüreceğiz" dediler. Paniğe kapılan yaşlı kadın bir yandan telefonla dolandırıcılarla konuşurken diğer yandan evde sakladığı 3 bin lirayı yanına alıp dışarı çıktı. Evinin önüne gelen taksinin içindeki tokatçılara aracın arka camından parayı teslim etti. Olay anı, saniye saniye aracın içindeki kameralara yansıdı. Bir vatandaşın taksinin plakasını alıp polise ihbarda bulunmasıyla Orhan Çoban (27) ile Cihan Ayna (31) adlı iki dolandırıcı yakalandı.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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