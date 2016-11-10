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İşte 'nün Jandarma 'imam'ı

'nün Pensilvanya'ya Fetullah Gülen'in yanına kaçtığı iddia edilen Jandarma Genel Komutanlığı sözde 'imam'ı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İşte FETÖnün Jandarma imamı

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Fetullahçı terör örgütünün jandarmadaki yapılanmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı

GÜLEN'İN YANINDA İDDİASI
Örgütün Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in yanına kaçtığı iddia edilen jandarma genel komutanlığı imamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

SAVCI TANIKLARDAN ÇÖZDÜ
Yalçın'ın ismi soruşturmayı yürüten İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Can Tuncay'ın dinlediği bazı tanıklar tarafından verilmişti. Tanıkların iddiasına göre Yalçın, Jandarma Genel Komutanlığı İmamıydı ve bütün Türkiye'deki mensubu Jandarma'lar ona bağlıydı.

TEŞHİS EDİLDİ
Fotoğraflı teşhisi de yapılan Şemsi Zafer Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi ama adresinde bulunamadı. Savcılık bunu üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yakalama kararı çıkarılması yönünde başvuru yaptı.

YAKALAMA ÇIKTI
Savcının talebini değerlendiren İstanbul nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği Yalçın hakkında yakalama kararı verilmesine hükmetti. Şüpheli her yerde aranıyor.

GÜLEN'İN YANINDA GÖRÜLDÜ
Şüphelinin bir süre önce Pensilvanya'ya kaçtığı ve bir süre önce Gülen'in sohbetlerini yayınlayan internet sitesinde Fetullah Gülen'in sohbetinde görüldüğü belirlendi.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 15:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ufb1453 ufb1453

gerçek Voldemort

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evet1
hayır0
cevapla 10.11.2016 15:58
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