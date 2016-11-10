15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Fetullahçı terör örgütünün jandarmadaki yapılanmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı

GÜLEN'İN YANINDA İDDİASI

Örgütün Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in yanına kaçtığı iddia edilen jandarma genel komutanlığı imamı Şemsi Zafer Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarıldı



SAVCI TANIKLARDAN ÇÖZDÜ

Yalçın'ın ismi soruşturmayı yürüten İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Can Tuncay'ın dinlediği bazı tanıklar tarafından verilmişti. Tanıkların iddiasına göre Yalçın, Jandarma Genel Komutanlığı İmamıydı ve bütün Türkiye'deki FETÖ mensubu Jandarma'lar ona bağlıydı.





TEŞHİS EDİLDİ

Fotoğraflı teşhisi de yapılan Şemsi Zafer Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi ama adresinde bulunamadı. Savcılık bunu üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yakalama kararı çıkarılması yönünde başvuru yaptı.

YAKALAMA ÇIKTI

Savcının talebini değerlendiren İstanbul nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği Yalçın hakkında yakalama kararı verilmesine hükmetti. Şüpheli her yerde aranıyor.

GÜLEN'İN YANINDA GÖRÜLDÜ

Şüphelinin bir süre önce Pensilvanya'ya kaçtığı ve bir süre önce Gülen'in sohbetlerini yayınlayan internet sitesinde Fetullah Gülen'in sohbetinde görüldüğü belirlendi.