Yol Durumu
  1. Sınır tanımayan ihanet
  2. Suikastlere dikkat etmek gerekir

ı karargah oldu

İmam lojmanı karargah oldu
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Meclis Darbe Girişimi Komisyonu ile bir araya geldi. 15 Temmuz'da Jandarma Harekat Başkanı olarak görev yaptığını anımsatan Çetin, şu bilgileri verdi: Karargahın FETÖ tarafından ele geçirilmesi nedeniyle harekatı bir süre Hisarcıklıoğlu Camii'nin duvarının arkasından yönettik. Daha sonra cami ının ına girdik. Harekatı sevk ve idare ettik.
Etiketler: , , ,
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar