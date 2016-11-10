Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, kuvvet komutanları ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.
Hulusi Akar sınır hattında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Şırnak'a gitti.
Etiketler: Hulusi Akar , Şırnak
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