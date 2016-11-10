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sınır hattında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , beraberindeki kuvvet komutanlarıyla 'a gitti.

Hulusi Akar sınır hattında

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, kuvvet komutanları ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere 'a gitti.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 15:49
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