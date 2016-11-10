Halisdemir'in katili bir numaralı şüpheli

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırladığı fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "dijital verilere ilişkin araştırma raporlarına yer verilmediği" gerekçesiyle geri gönderildi.

Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, cuntacıların ele geçirmek istediği ve Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit ediliği Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) ile helikopter saldırısında iki personelin şehit olduğu TÜRKSAT'ta yaşanılanları fezleke konusu yaptı.

Güleç, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından yürüttüğü soruşturmayı geçen hafta tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan fezleke, Gölbaşı'nda ağır ceza mahkemesi bulunmaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eksikler bulunduğu gerekçesiyle fezlekeyi soruşturma savcısına iade etti.

Dosya kapsamındaki dijital verilerin kriminal inceleme işlemlerinin devam etmesi nedeniyle sonuç raporlarına fezlekede yer verilemedi. İade gerekçesinde dijital verilerin inceleme sonuçlarının da dosyaya dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının usul işlemlerini tamamlamasının ardından fezlekeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi bekleniyor.

HALİSDEMİR'İN KATİLİ BİR NUMARA

Cuntacı general Semih Terzi'yi öldürerek darbenin önlenmesinde önemli rol oynayan Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden Topçu Binbaşı Fatih Şahin, fezlekede bir numaralı şüpheli olarak yer aldı.

Şehit Halisdemir tarafından vurulan Terzi'nin dosyası, "ölüm nedeniyle" soruşturma kapsamından düşürüldü.

Fezlekedeki müştekiler arasında şehit astsubayın eşi Hatice Halisdemir de yer aldı.

Fezlekeye göre, Halisdemir'i şehit eden Şahin, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, Halisdemir'e doğrudan ateş ettiğini, bunu da "korunma içgüdüsü ve refleks gereği" yaptığını söylemişti. Semih Terzi'yi götürdüğü GATA'da gözaltına alınan Şahin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, kısa bir süre sonra da ordudan ihraç edilmişti.

Darbecilerle hareket eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Uysal'ın ikinci sıradaki şüpheli olarak yer aldığı fezlekede, Halisdemir'e ateş ettiği kamera görüntülerine yansıyan bir diğer sanık Üsteğmen Mihrali Atmacaise 24'üncü sırada bulunuyor. Atmaca ifadesinde, Şahin'in emri ile Halisdemir'e ateş etmek zorunda kaldığını öne sürmüştü.

ÖKK'daki darbe girişiminin önde gelen isimlerinden Albay Ümit Bak ve Albay Adem Loğa ile Yarbay Mehmet Ali Çelik de fezlekede "şüpheli" olarak yer alan diğer cuntacılar listesinde yer aldı.

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle hareket eden askerler ile cuntacılar arasında darbe girişimi gecesi çıkan çatışmada, Albay Bak'ın emir Astsubayı Nedim Şahin öldürülmüştü. Bunun üzerine Bak teslim olmak zorunda kalmıştı.

Gölbaşı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bugüne kadar çoğu asker 129 kişi tutuklandı. 17 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı adli süreç kapsamında, çok sayıda kişi ise tanık olarak dinlendi.

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlarla" ilgili düzenlemeyi içeren 309, 311 ve 312. maddelerine istinaden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 314. maddenin 2. fıkrası gereği ise terör örgüte üye olmaları nedeniyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TCK'nın 309. maddesinde, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar" hükmü yer alıyor.