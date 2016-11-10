Yol Durumu
  1. Düğün günü büyük şok!
  2. Bakan taksi

uçurdu

Fırtına uçurdu
Şiddetli rüzgar yurdun büyük bölümünde hayatı felç etti. Marmara ve Ege'de 2 günden bu yana etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımını aksattı, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Lodos sı nedeniyle, yazlıkların bulunduğu sahile yakın Dardanos bölgesinde bir iğde ağacı devrildi, bazı çam ağaçlarının da dalları kırıldı. Çınarlı Köyü'ne bağlı tatil beldesi Dardanos'ta, İzmir 5'inci Sokak'ta bulunan Hasan Kaptan'a ait evin bahçesindeki 10 metre boyundaki iğde ağacı, köküne yakın bir noktadan kırılarak, yola düştü. Evin sahibi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Kaptan "Fırtına ağacı devirmiş. 10 yaşındaydı. Üzüldük tabii ki. Komşum aracını yola park ediyordu. Bu sabah erken gittiği için şans eseri aracı hasar görmedi" diye konuştu. Lodos yüzünden Çanakkale'deki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.
Etiketler: ,
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar