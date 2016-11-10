Fırtına uçurdu

Şiddetli rüzgar yurdun büyük bölümünde hayatı felç etti. Marmara ve Ege'de 2 günden bu yana etkiliolan lodos fırtınası deniz ulaşımınıaksattı, günlük yaşamı da olumsuzetkiledi. Lodos fırtınası nedeniyle, yazlıkların bulunduğu sahile yakın Dardanos bölgesinde bir iğde ağacı devrildi, bazı çam ağaçlarının da dalları kırıldı. Çınarlı Köyü'ne bağlı tatil beldesi Dardanos'ta, İzmir 5'inci Sokak'ta bulunan Hasan Kaptan'a ait evin bahçesindeki 10 metre boyundakiiğde ağacı, köküne yakın bir noktadan kırılarak, yola düştü. Evin sahibi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Kaptan "Fırtına ağacı devirmiş. 10yaşındaydı. Üzüldük tabii ki. Komşumaracını yola park ediyordu. Bu sabah erken gittiği için şans eseri aracı hasar görmedi" diye konuştu. Lodos yüzünden Çanakkale'deki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.
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