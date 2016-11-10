Feto'nun iadesinde kritik tarih

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Özhan, görüşmelerde bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarını ve gündemdeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Özhan, İtalya temaslarının verimli geçtiğini ancak bazı bilgi eksiklikleri de tespit ettiklerini belirterek "Birçok meselede, çok sayıda maddi bilgi eksiklikleri var. Bu konuda da maalesef çok ilgi gösterip, gerçekten sarih bilgiye, resmin tamamına ulaşmak yerine farklı bir şey tercih etmiş durumdalar. Çok kaba bir Türkiye okuması var. Çok genel-geçer, çok medya üzerinden bir Türkiye okuması var. Bu bilgileri verdikçe şaşırdılar, etkilendiler, bazı şeyleri düzelttiler. Bundan da biz memnun olduk." dedi.

Türkiye-İtalya ilişkilerini, Akdeniz dünyasındaki iki büyük ülkenin ilişkileri olarak gördüklerini dile getiren Özhan, "Mülteci krizinden iki ülke de doğrudan etkileniyor. Libya meselesinde bizim ortak eğilmemiz gereken sorunlu alanlar var. Bunların hepsini dile getirdik. Oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim. Bu anlamda bu bilgi transferlerinin, bu işbirliği taleplerinin ilişkileri geliştireceğini düşünüyoruz. İnşallah da öyle olur." diye konuştu.

"İLİŞKİLERİ DONDURMAK" ÇIKIŞINA TEPKİ

Türkiye'nin AB üyelik sürecinde dün AB Komisyonu tarafından açıklanan ilerleme raporunda yapılan eleştiriler ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'nin "İlişkileri dondurmak vereceğimiz tek yanıt" çıkışı hatırlatılan Özhan, "AB'ninki çok ilginç bir yaklaşım. AB'nin, Türkiye-AB ilişkileri ya da Türkiye'nin AB sürecinin durdurulmasını talep etmesi kadar ironik bir şey olamaz. Yani yarım yüzyıldan fazladır ilerlemeyen bir şeyin, nasıl durdurulacağını ben de merak ediyorum. Oldukça ilginç bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

AB'nin pek çok önemli konuyu pas geçip, tek bir şeye odaklanmasının kabul edilemezliğine vurgu yapan Özhan, "15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında ya da bölgemizde 600 binden fazla Suriyeli hayatını kaybederken ya da Mısır'da darbe olurken ya da çok büyük bir mülteci krizi çıkmışken, dışişleri bakanlarını toplayıp, Türkiye ile birlikte neler yapabileceğini konuşmamış bir birliğin, 11 milletvekilinin tutuklanmasıyla ilgili toplanmış olması bizim açımızdan kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, Türkiye olarak AB'den, Türkiye'de düzenlenen terör eylemleri için örneğin, 11 milletvekilinin tutuklandığı günün sabahında hayatını kaybeden 11 vatandaş için bir araya gelmesi ve bu intihar eylemini gerçekleştiren PKK terörü ile onun Avrupa başkentlerindeki görünürlüğünü engellemeleri için toplanmaları beklentisi içinde olduklarını ancak bunun gerçekleşmediğini dile getirdi.

Özhan, Avrupa'nın içine düştüğü kapanma krizinin derinleşeceğini düşündüklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Brexit sonrası yaşanan bu kırılganlığın artacağını düşünüyoruz. Amerikan seçimlerinin de AB'ye yansımasıyla beraber, kendi krizlerini derinleştireceklerini düşünüyoruz. Bunu da özellikle yarım yüzyılı aşan ve hiçbir şekilde doğru düzgün ilerlememiş olan bu sürecin tabiatına bakarak söylüyoruz. Zaten on yıllardır ilerlemeyen bir şeyi durdurmaları ne çok anlamlı ne de çok mümkün görünüyor."

ABD'DEKİ SEÇİMLER

ABD'de Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimine de değinen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, "Amerikan başkanının seçilmesi Türkiye-ABD ilişkileri için de önemli bir aşamadır." dedi.

Trump'ın kampanya dönemi boyunca dile getirdiği ve oradan ortaya çıkan Amerika profilinin, dünyanın yakinen tanıdığı bir Amerika profili olduğunu söyleyen Taha Özhan, "Bu profilden dolayı, Amerika içerisinde çok fazla tartışma çıkmasına da şaşılacak bir durum yok. Biz ümit ederiz ki kampanyaya kadar ortaya çıkan o profil dünyada yeterince sorunun kaynağı olan profil durumundadır, o profilden uzaklaşırlar ve biraz daha iş birliğini, ortaklaşa iş yapma becerisini ortaya koyacak bir profil çıkarabilirler." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ile başlayacak yeni dönemde FETÖ elebaşının iadesi sürecine yönelik öngörüleri de sorulan Özhan, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle orada geçiş döneminin bitmesi gerekiyor. Bu da herhalde şubat ayını bulacak. Şubat ayından sonra bu konuda görüşmeler yapılabilir. Şu aşamada, bu beklenti dile getirilmelidir ama Amerika'daki bu geçiş hükümeti işi bitmesi gerekiyor. Çünkü şu an Trump sadece seçilmiş başkan. Görevi devraldıktan sonra bir başkan olarak elbette ki bu dosya kendisine gönderilmelidir."