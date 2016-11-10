AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarına aralıksız devam eden narkotik ekipleri, çalışmalarında terör örgütü PKK'nın yanı sıra FETÖ üyelerince kurulmuş uyuşturucu şebekelerini de çökertti.

Dubai, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Erzurum'da gerçekleştirilen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda FETÖ üyesi 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonlarda 800 bin captagon, 252 kilogram kokain ile 5 kilogram esrar ile 226 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Yaklaşık 2 yıl önce elde ettiği istihbarat doğrultusunda çalışma başlatan Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı, teknik ve fiziki takibin ardından FETÖ üyelerince PKK ile işbirliği yapılarak kurulan Gaziantep-Suudi Arabistan-Dubai arasındaki uyuşturucu trafiğini tespit etti. Bunun üzerine İbrahim I. tarafından kurulan ve Gaziantep merkezli olarak faaliyet gösteren şebekenin çökertilmesi için düğmeye basıldı.

Dubai'deki emniyet birimleriyle düzenlenen ortak operasyonda, 25 milyon lira değerinde 800 bin captagon ele geçirilirken, İbrahim I. ve beraberindeki 2 kişi yakalandı. Türkiye'de aynı soruşturma kapsamında devam eden operasyonlarda ise gözaltına alınan 8 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ile 5 tabanca ele geçirildi.

Devam eden çalışmalar sonucunda örgüt lideri ve üyelerinin, FETÖ/PDY'nin yanı sıra PKK/KCK üyesi oldukları, FETÖ/PDY'nin yayın organı olan Dünya TV'nin kurucusu ve TUSKON üyesi oldukları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, Kobani olaylarında polise ve halka karşı silahlı eylemlerde bulundukları ve çocuklarının FETÖ/PDY'ye ait okullarda eğitim gördüğü, bu okullara "himmet" adı altında düzenli para transferi yapıldığı belirlendi.

FETÖ'NÜN ÖĞRENCİ YURDUNDA HİNT KENEVİRİ

Erzurum'un Pasinler ilçesinde faaliyet gösteren FETÖ/PDY'ye ait bir kız öğrenci yurdunda uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, yurda operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, yurdun bahçesine ekili 226 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İskenderun Limanı'nda 27 Temmuz 2016 gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise ahşap işleri yapan bir firmaya ait konteyner içinde 252 kilogram kokain ele geçirildi.

Gaziantep'te faaliyet gösteren firma sahipleri FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve finansal destek sağlamak suçundan tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 12,6 milyon dolar olduğu tespit edildi.