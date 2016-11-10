Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında anılıyor. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet erkanı katıldı.
Tören, 9'a 10 kala Aslanlı Yol'da başladı. Devlet erkanı 9'a 5 kala mozaleye çelenk bıraktı. 9'u 5 geçe siren sesi yankılandı, ardından İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını okudu. Erdoğan, "Cumhuriyet'e sahip çıkacağız" mesajı verdi.
TSK'DAN BİR İLK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki Atatürk'ü anma töreninde konuşma yapacak. Bu yıl Anıtkabir'de bir ilk yaşanacak. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, "Ordu-millet el ele" etkinliğiyle Anıtkabir'de saat 15'te buluşacak. Bin 881 kırmızı ve beyaz dilek balonu uçurulacak.
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Cumhurbaşkanımız artık gerçekleri gördü,yolu açık olsun.Gazi ve arkadaşlarına,dede-ninelerimize rahmetler olsun.Yaşasın Cumhuriyet,birlik beraberlik.
Mekanları cennet olsun. Hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz.
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