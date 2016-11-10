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'de Atatürk'ü anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında 'de anılıyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devlet erkanı katıldı.

Anıtkabirde Atatürkü anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında anılıyor. 'deki törene başta olmak üzere devlet erkanı katıldı.

Tören, 9'a 10 kala Aslanlı Yol'da başladı. Devlet erkanı 9'a 5 kala mozaleye çelenk bıraktı. 9'u 5 geçe siren sesi yankılandı, ardından İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını okudu. Erdoğan, "Cumhuriyet'e sahip çıkacağız" mesajı verdi.

TSK'DAN BİR İLK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki Atatürk'ü anma töreninde konuşma yapacak. Bu yıl Anıtkabir'de bir ilk yaşanacak. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, "Ordu-millet el ele" etkinliğiyle Anıtkabir'de saat 15'te buluşacak. Bin 881 kırmızı ve beyaz dilek balonu uçurulacak.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 09:04
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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osman osman

Cumhurbaşkanımız artık gerçekleri gördü,yolu açık olsun.Gazi ve arkadaşlarına,dede-ninelerimize rahmetler olsun.Yaşasın Cumhuriyet,birlik beraberlik.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.11.2016 10:26
Mersin Mersin

Mekanları cennet olsun. Hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.11.2016 09:51
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