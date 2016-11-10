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Erdoğan, Kosova maçını tribünden izleyecek

'ın A Milli Takım'ın Antalya'da Kosova ile oynayacağı mücadeleyi tribünden takip edeceği öğrenildi

Cumhurbaşkanı Erdoğandan milli maç için flaş karar
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda cumartesi Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de Kosova ile oynayacağı karşılaşmayı olağanüstü bir durum olmadığı takdirde 'ın tribünden izleyeceği bildirildi.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 20:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

yav futbol börtü böcek,haşerat oyunudur...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 00:39
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