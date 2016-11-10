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Düğün günü büyük şok!

Düğün günü büyük şok!
Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sahte plaka uygulaması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren ve 15 trafik polisi ile Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Akar'ın da katıldığı denetlemeye, plakası 'Kübra- Hakan' yazısı ve kırmızı kalp ile kapatılan gelin arabası da takıldı. Polis gelin arabasını durdurdu. Araç sürücüsü damat yanında oturan gelin ile birlikte polislerden olanları anlamaya çalıştı. Polis, damat Hakan Sönmez'e plakayı kapatmasından dolayı 412 TL para cezası kesti. Damat Sönmez, cezayı ödeyip gelini kuaföre yetiştirdi.
Etiketler:
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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