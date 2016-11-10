Düğün günü büyük şok!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sahte plaka uygulaması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren ve15 trafik polisi ile Samsun Trafik DenetlemeŞube Müdürü Mustafa Akar'ın dakatıldığı denetlemeye, plakası 'Kübra-Hakan' yazısı ve kırmızı kalp ile kapatılangelin arabası da takıldı. Polis gelinarabasını durdurdu. Araç sürücüsü damat yanında oturan gelin ile birlikte polislerden olanları anlamaya çalıştı. Polis, damat Hakan Sönmez'e plakayı kapatmasından dolayı 412 TL para cezası kesti. Damat Sönmez, cezayı ödeyip gelini kuaföre yetiştirdi.
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