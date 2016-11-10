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DHKP/C'li terörist tutuklandı!

Mersin'in Silifke ilçesinde deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin silahlı kanat sorumlularından , tutuklandı.

DHKP/Cli terörist tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 ayrı terör suçundan aranan terör örgütü DHKP/C'nin silahlı kanat sorumlularından 'ın, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT'in koordinesinde yapılan ortak çalışma sonucunda Mersin'den Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Mersin'e giden İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke ilçesinin Yeşilovacık beldesinde 5 Kasım'da düzenlediği operasyonda Bozdağ'ı yakaladı. Üzerinden "Leyla Sancar" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Bozdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen Sevinç Bozdağ, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, UYAP kayıtlarında 7 suçtan araması bulunan Sevinç Bozdağ'ın, Sultangazi'de 23 Şubat'ta terör örgütü DHKP/C üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda Murat Çelik ile Mehmet Emin Akgül'ün öldürülmesi, bir kişinin de yaralanması olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla da arandığını bildirdi.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 18:05
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