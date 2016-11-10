DEAŞ vurgunu

Gaziantep'te gece saat 00.30 sıralarında Suriyeli işadamı Hasan Cafer'in dairesine ellerinde uzun namlulu silah ve tabancalarla gelen 4'ü polis kıyafetli 7 kişi, "DEAŞoperasyonu yapıyoruz" diyerek içeriye daldı. 10 kişilik aileyi kelepçeleyerek bir odaya topladı. Ardından "evde arama yapacağız" diyen soyguncular, çelik kasayı açtı. Tam 1.5 milyon dolarıalıp kaçtı. Soyulduklarını anlayan işadamı Cafer, 155'i arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri eve gelerek aileyi bulundukları odadan çıkardı. Yapılan araştırmada, soygundan bir gün önce apartmanın bulunduğu sokaktaki bazı güvenlik kameralarının yönünün değiştirildiği ortaya çıktı. El konulan kayıt cihazı incelemeye alındı. Soygun sonrası çetiye yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyonlar başladı.
Polis üniformalı soyguncular, "DEAŞ operasyonu yapıyoruz" diyerek bir eve baskın düzenledi. Suriyeli işadamı Hasan Cafer'i (solda) kelepçeleyip kasadaki 1.5 milyon doları gasp etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.