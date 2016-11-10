Çavuşoğlu'ndan Omar'a tebrik telefonu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Minnesota Eyalet Meclisi seçimlerini kazanan Omar ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, Minnesota Eyalet Meclisine seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Omar'a başarılar diledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Minnesota Eyalet Meclisi seçimlerini kazanan Omar ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, Minnesota Eyalet Meclisine seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Omar'a başarılar diledi.
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