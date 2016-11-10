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Çavuşoğlu'ndan Omar'a tebrik telefonu

, ABD'de Minnesota Eyalet Meclisine seçilen Somali uyruklu ABD vatandaşı 'ı tebrik etti.

Çavuşoğlundan Omara tebrik telefonu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Minnesota Eyalet Meclisi seçimlerini kazanan Omar ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Minnesota Eyalet Meclisine seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Omar'a başarılar diledi.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 20:04
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