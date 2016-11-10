Yol Durumu
  1. PKK'lı Özgür Gündem yazarlarına istenen ceza belli oldu

Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme

Başbakan , Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı kabul etti.

Başbakan Yıldırımdan kritik görüşme

Başbakan , Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Etiketler:
  • 10 Kasım 2016, Perşembe 17:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar