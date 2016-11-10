Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
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