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Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüştü

Başbakan ile MHP Genel Başkanı 'nin görüşmesi sona erdi.

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüştü

Başbakan ile MHP Genel Başkanı 'nin görüşmesi sona erdi.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 14:13
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