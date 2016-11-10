Yol Durumu
  1. Fırtına uçurdu
  2. Baba cinnet

Bakan taksi

İstanbul trafiği Ekonomi Bakanı ’yi de vurdu. Makam aracını parktan çıkaramayan Zeybekci taksiye binmek zorunda kaldı

Bakan taksi
İstanbul Yeşilköy'deki CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16. MÜSİAD Expo Fuarı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yoğun bir trafik yaşandı. Fuara katılım yüksek olunca otoparkta da yer kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açılışa katılmasıyla yoğunluk iyice arttı. Ekonomi Bakanı de açılışa katılıp bir konuşma yaptı. Bakan Zeybekci toplantının ardından dışarı çıktığında makam aracına binemedi. İki korumasıyla birlikte yürüyerek caddeye çıkan Bakan Zeybekci taksilere el kaldırdı. Bir taksiyi durduran Zeybekci arka koltuğa oturarak Yeşilköy'den ayrıldı.
Etiketler:
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar