Bakan taksi

İstanbul Yeşilköy'deki CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16. MÜSİAD Expo Fuarınedeniyle sabah saatlerindenitibaren yoğun birtrafik yaşandı. Fuara katılımyüksek olunca otoparktada yer kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açılışa katılmasıyla yoğunluk iyice arttı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de açılışa katılıp bir konuşma yaptı. Bakan Zeybekci toplantının ardından dışarı çıktığında makam aracınabinemedi. İki korumasıyla birlikte yürüyerek caddeye çıkan Bakan Zeybekcitaksilere el kaldırdı. Bir taksiyi durduran Zeybekci arka koltuğa oturarak Yeşilköy'den ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.