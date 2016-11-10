Anayasa için son rötuşlar

Başbakan Binali Yıldırım'ın, bu hafta muhalefet partileri ile yapacağı görüşmelerde gündeme getirmesi beklenen başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişiklik teklifinde son rötuşlar yapılıyor. Çalışmalar, bütçenin kim tarafından hazırlanıp Meclis'e sunulacağı konusunda yoğunlaştı. Bu konuda iki alternatif bulunuyor. Birinci alternatif bütçenin Meclis tarafından sunulması. Ancak ABD'de sakıncaları nedeniyle bu uygulamadan 60-70 yıl önce vazgeçmiş durumda. İkinci alternatif ise bütçeyi başkanın hazırlayıp parlamentoya sunması. ABD'de sisteminde şu anda bu yöntem uygulanıyor ancak parlamentonun bütçenin belli alanlarında değişiklik yapma yetkisi de bulunuyor. Hatta parlamento onay vermeyince ülkenin bütçesiz kalma gibi durumu da söz konu olabiliyor. Yakın zamanda ABD bu yönde bir kriz yaşadı. Obama'nın bütçesine parlamento onay vermediği için devlet çalışanlarına bile para ödeyemez duruma geldi. AK Parti bu olumsuz yönleri de dikkate alarak ara bir formül arıyor.
İDAM DURUYORMUŞ
AK Parti ve hükümet, idam cezasının getirilmesi halinde bunun geriye yürüyüp yürümeyeceği, FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen ve darbecilere uygulanıp uygulanamayacağı konusunda hukukçulara bir çalışma yaptırıyor. Bazı hukukçuların, "yapılan düzenlemenin geriye yürümesi söz konusu olamaz" derken bazılarının da "FETÖ'nün dağılmadığı ve Fethullah Gülen'den talimat almaya ve suç işlemeye devam ettiği için idam ile ilgili düzenlemenin uygulanmasının mümkün olabileceğini" belirtiyor.
Türkiye idam cezasının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinden sonra Türk Ceza Kanunu (TCK) başta olmak üzere idam cezası içeren yasa maddelerini de değiştirdi. Ancak bu süreçte Askeri Ceza Kanunu'nun "ölüm cezasını" düzenleyen maddelerine dokunulmadığı ortaya çıktı. Askeri Ceza Kanunu'nun birinci maddesinden başlayarak çok sayıda maddesinde "ölüm cezası" bulunuyor. Bu hükümlerden yola çıkarak idam cezasının tekrar geri getirilmesinden sonra en azından 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü cuntacıların idam cezasının çarptırılmasının mümkün olup alamayacağı da bakılıyor. Çünkü yasada darbe girişimde bulunanlara idam cezası verilmesini sağlayacak hükümler de bulunuyor.
ZÜBEYDE YALÇIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.