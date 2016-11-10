Bundestag'ın içinde bulunan lokantada yaklaşık iki saat Sol Partili Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Heike Haensel ile yemek yiyen ve görüşen Müslim, çıkışta beraber fotoğraf da çektirdi.





Görüşmenin Alman Federal Meclisi'nin, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında Alman askerlerinin İncirlik üssündeki görev sürelerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılması yönünde hükümetin 12 Ekim'de aldığı kararı tartışması esnasında gerçekleşmesi dikkati çekti.





Yakasında misafir kartı taşıyan Salih Müslim ve beraberindeki heyet, daha sonra Bundestag yerleşkesinden ayrıldı.

Genel kurulda söz alan Sevim Dağdelen, Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkan bir konuşma yaptı ancak genel kurulda yapılan oylamada kullanılan 445 kabul 139 hayır 2 çekimser oyla Alman askerlerinin Türkiye'deki görev süreleri bir yıl daha uzatıldı.



