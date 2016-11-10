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Alman Meclisi terörist 'e kucak açtı

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı 'nin elebaşı , Federal Meclisi'nde (Bundestag) Sol Partili milletvekilleriyle görüştü.

Alman Meclisi terörist Salih Müslime kucak açtı

Bundestag'ın içinde bulunan lokantada yaklaşık iki saat Sol Partili Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Heike Haensel ile yemek yiyen ve görüşen Müslim, çıkışta beraber fotoğraf da çektirdi.

Görüşmenin Alman Federal Meclisi'nin, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında Alman askerlerinin İncirlik üssündeki görev sürelerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılması yönünde hükümetin 12 Ekim'de aldığı kararı tartışması esnasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Yakasında misafir kartı taşıyan ve beraberindeki heyet, daha sonra Bundestag yerleşkesinden ayrıldı.

Genel kurulda söz alan Sevim Dağdelen, Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkan bir konuşma yaptı ancak genel kurulda yapılan oylamada kullanılan 445 kabul 139 hayır 2 çekimser oyla Alman askerlerinin Türkiye'deki görev süreleri bir yıl daha uzatıldı.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 21:49
YORUMLAR 16 yorum yapıldı

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TheWorldisbiggerthanfive TheWorldisbiggerthanfive

Almanlar yıllardır bizi sırtımızdan hançerliyordu. Ama görmüyorduk. Hep bir "Alman hayranlığı" pompalanıyordu, Almanların ne kadar büyük-üstün insanlar olduğu anlatılıyordu. Halbuki bunlar masaldı, hikayeydi. Gerçekte,Türk işçileri karın tokluğuna çalıştırıp, bizim teknolojide gelişmemizi hep engellediler. Ama hiçbir iz bırakmadılar, çünkü hep içimizdeki Türkleri kullandılar.

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evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 15:24
taka41 taka41

Almanya adina...rezalet....bu resimden sonra Ankara Berline incirlik icin verdigi izni iptal etmeli.

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evet1
hayır0
cevapla 11.11.2016 15:13
Realist Realist

Yalnız haberin başlığındaki "kuvak açmış" ibaresi 10 numara olmuş, bu köpeklere ve Batının metreslerine kucak olsun da nasıl olursa olsun. Pek severler "kucaktan kucağa gezmeyi"!!!

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evet11
hayır0
cevapla 11.11.2016 10:25
alperen alperen

Almanya da artık terör devleti oluyor oleyyyyy

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evet11
hayır0
cevapla 11.11.2016 10:14
beşminareli beşminareli

Güzel Ülkemiz Ne Hale Geldi ALLAH bunları kahar ismiyle kahır etsin inşaallah. Amin

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evet10
hayır0
cevapla 11.11.2016 10:04
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