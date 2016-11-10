Bundestag'ın içinde bulunan lokantada yaklaşık iki saat Sol Partili Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Heike Haensel ile yemek yiyen ve görüşen Müslim, çıkışta beraber fotoğraf da çektirdi.
Görüşmenin Alman Federal Meclisi'nin, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında Alman askerlerinin İncirlik üssündeki görev sürelerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılması yönünde hükümetin 12 Ekim'de aldığı kararı tartışması esnasında gerçekleşmesi dikkati çekti.
Yakasında misafir kartı taşıyan Salih Müslim ve beraberindeki heyet, daha sonra Bundestag yerleşkesinden ayrıldı.
Genel kurulda söz alan Sevim Dağdelen, Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkan bir konuşma yaptı ancak genel kurulda yapılan oylamada kullanılan 445 kabul 139 hayır 2 çekimser oyla Alman askerlerinin Türkiye'deki görev süreleri bir yıl daha uzatıldı.
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Almanlar yıllardır bizi sırtımızdan hançerliyordu. Ama görmüyorduk. Hep bir "Alman hayranlığı" pompalanıyordu, Almanların ne kadar büyük-üstün insanlar olduğu anlatılıyordu. Halbuki bunlar masaldı, hikayeydi. Gerçekte,Türk işçileri karın tokluğuna çalıştırıp, bizim teknolojide gelişmemizi hep engellediler. Ama hiçbir iz bırakmadılar, çünkü hep içimizdeki Türkleri kullandılar.
Almanya adina...rezalet....bu resimden sonra Ankara Berline incirlik icin verdigi izni iptal etmeli.
Yalnız haberin başlığındaki "kuvak açmış" ibaresi 10 numara olmuş, bu köpeklere ve Batının metreslerine kucak olsun da nasıl olursa olsun. Pek severler "kucaktan kucağa gezmeyi"!!!
Almanya da artık terör devleti oluyor oleyyyyy
Güzel Ülkemiz Ne Hale Geldi ALLAH bunları kahar ismiyle kahır etsin inşaallah. Amin
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