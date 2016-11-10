Steinmeier: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Bakan Steinmeier, Türkiye'deki son gelişmeler ve hükümetin politikasıyla ilgili olarak Federal Meclis'te düzenlenen oturumda muhalefetin eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'nin bir terör tehdidi altında olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, son dönemde yaşanan gelişmelerin kendilerini de endişeye sevk ettiğini belirtti. Steinmeier, Türkiye'yi bir yol ayrımında gördüklerini, kendilerinin Türkiye'nin Avrupa'ya yönelen bir yola girmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'deki son gelişmeleri ele almak üzere salı günü Ankara'yı ziyaret edeceğini açıklayan Alman Bakan, "Biz Türkiye'nin Avrupa'yla bağlı kalmasından yanayız. Türkiye'nin çevresindeki ihtilaflara ve krizlere baktığım zaman Dışişleri Bakanı olarak şunu da söylemem lazım. Türkiye'nin Avrupa'yla bağlı kalmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Steinmeier, Avrupa ile yakın bağların, Türkiye'ye de büyük yararlar sağladığını ifade ederek, "Bu Türkiye'nin de çıkarına, ama karar sadece Türk hükümetine bağlı." dedi.

Demokrasi ve insan hakları konularında Türkiye'yi eleştiren bazı milletvekillerinin, Türkiye'nin AB üyelik müzakere sürecinin askıya alınması önerilerini eleştiren Steinmeier, "Türkiye'ye şimdi kapıyı kapatıp anahtarı atarsak, Türkiye'de yardım isteyerek Avrupa'ya bakan ve buradan destek almayı ümit eden bir çok insanı hayal kırıklığına uğratacağız. Bu nedenle, bence bu en akıllıca yol olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, demokrasi ve insan hakları konularında eleştirileri olsa da, Türk hükümetiyle siyasi diyaloğu sürdüreceklerini, zorlu konuları bu çerçevede ele alacaklarını söyledi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Konuşmasında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Steinmeier, şöyle konuştu:

"Bu, Türk demokrasisinin kalbine yönelik bir saldırıydı. Çok şükür bu girişim kısa sürede başarısız kaldı. Kurbanlar için üzülüyoruz. O gece anayasayı ve demokratik kuruluşları korumak için büyük cesaret gösteren insanlara hayranlık duyuyoruz."

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidine dikkati çeken Steinmeier, "Bizim bu konudaki tutumumuz çok açık. Darbe girişimini kınıyoruz. Yaşananların siyasi ve hukuki açıdan araştırılması lazım. Bu konuda şüphe yok. PKK dahil terörizmin her çeşidini kınıyor ve hukuk devletinin tüm imkanlarıyla buna karşı mücadele ediyoruz. Bu bizim tutumumuzdur ve böyle de kalacaktır." ifadesini kullandı.

Steinmeier, Almanya'nın Türkiye'de demokrasiye destek vermeye devam edeceğini, bu çerçevede sivil toplumun güçlenmesine önem verdiklerini, gençler arasında değişim programları, akademisyenler, gazeteciler ve sanatçılara destek için yeni programlar üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.