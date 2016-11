AB’ye rest

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş Forumu Kongresi'nin açılışında konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:



Madem Avrupa'da birileri kim gelirse kucak açmaya hazırız diyorlar, gelin hayırlı bir iş yapın. Terör destekçilerini değil, Suriyeli mazlumlara Afrikalı mağdurlara kucağınızı açın. Türkiye'den kaçan teröristlere yer bulanların herhalde bir kaç milyon mülteciyi ağırlamak için de hazırlıkları vardır. Afrikalı, Asyalı, Ortadoğuluları zerre kadar umursamadıklarını biliyoruz.



Utanmadan sıkılmadan kalkmış ne diyorlar? 'Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakereleri gözden geçirilmelidir?' Geç kaldınız, hadi bir an önce gözden geçirin. Bir an önce gözden geçirin ama gözden geçirdiğiniz zaman ertelemeyin, nihai kararınızı verin.



SAĞA SOLA HIRLAYANLAR

Biz terörle mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. IRA ile mücadele edenler, Batasuna ile mücadele edenler bu mücadeleyi nasıl ettiyseler biz de ediyoruz ve edeceğiz. Biz yüzlerce, binlerce şehit verdik. Onlar, böyle ölüm hadiseleriyle karşı karşıya kalmadılar. Dolayısıyla biz bunu görmezden gelemeyiz.



Kapıları açtık, 'Gelin, ne yapacaksanız siyasette yapın.' dedik. Anladılar mı bunu? Anlamadılar. Adamlar (HDP'liler) parlamentoya girdi, devlete meydan okuyor. 'Sen beni sorguya çağıramazsın.' diyor. Kimsin sen? Dokunulmazlığın kaldırılmış, tabii ki yargı seni sorgulayacak.



Dokunulmazlığın kalktığı andan itibaren sen aynen normal bir vatandaş gibisin ve bunun hesabını da vereceksin. Vermediğin takdirde bedelini de ödeyeceksin.



Çıktınız 'Bizim arkamızda PKK, PYD, YPG var' dediniz. Gelsin onlar kurtarsın sizi. Bizim arkamızda terör örgütleri yok. Bizim arkamızda Hak var, halk var, farkımız bu.



Kendileri her türlü adımları atar. Gereken önlemleri sert biçimde alırken bizimkini engellemeye çalışyorlar, bu tavır yeni değil.



Yiyecek ekmek bulamadıkları için kapılarına gelenlere bir lokmayı çok görenlerin, terörist yardakçılarını saraylarında ağırlamasının başka izahı yoktur. Kendi ülkesinde sağa, sola hırlayan o terörist yardakçıları da Avrupa'daki saraylarda süklüm püklüm ağırlanmaktan gurur duyuyorlar herhalde.



HAYRA YORMAK İSTİYORUM

Erdoğan, "Malum Amerika bir seçim geçirdi ve bu seçimle birlikte Amerika'da demokratlar iki dönemden sonra tekrar cumhuriyetçilere iktidarı devretti. Amerikan halkı böyle bir tercihi gerçekleştirdi. Şimdi Amerika'da yeni bir dönem başlıyor. Temenni ederim ki Amerikan halkının bu tercihi dünyaya temel hak, özgürlükler, demokrasi ve bölgemizdeki gelişmeler noktasında hayırlı adımların atılmasına vesile olur" dedi.