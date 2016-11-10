40 lirayla hayatı değişti

Konya'da yaşayan bedensel engelli İlker Tuzcu, ilkokulda beden eğitimi öğretmeni Yasin Şahiner sayesinde Badmintonla tanıştı. Hocası, Tuzcu'nun bu spora olan yeteğini keşfetti. 40 lira karşılığında spor okuluna yazılmasını söyledi. Ancak babası "Ben bu spora 40 lira vermem" dedi. Hayalleri yıkılan genç, hocasına durumu anlattı. Bunun üzerine hocası 40 lirayı ödeyip, Tuzcu'yu spor okuluna yazdırdı. Aradan geçen 8 yılın ardından genç sporcu başarıdan başarıya koştu. Üst üste 3 kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Milli sporcu, "En büyük hayallerimden biri 2020 Tokyo'daki olimpiyatlarda altın madalya kazanmak" diye konuştu.