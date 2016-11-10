4 yıl aradı servete ulaştı!

Zonguldak'da yaşayan İlyas Mat, 2012 yılında reishi adı verilen bir mantar türüyle ilgili bir habere rastladı. Dünyada ölümsüzlük mantarı olarak bilinen ve servet değerinde olan bu bitkiyi her yerde aramaya başladı. Tam 4 yıl sonra mantarı bulmayı başardı. Mantarı bulduğu için oldukça mutlu olduğunu söyleyen Mat, duygularını şöyle anlattı: "Bu bitki kahve, çay olarak tüketilen bir ürün. Şifa mantarıdır, kansere birebir faydalıdır."