Yargıtay kararı onadı!

FETÖ, yıllarca kurduğu kumpaslarla insanların hayatını kararttı. Mağdur ettiği isimlerarasında Erzincan eskiCumhuriyet Başsavcısı İlhanCihaner ile Emekli OrgeneralSaldıray Berk de vardı. Cihaner ile Berk, 2010 yılında FETÖ'nün kumpasları sonucu "Ergenekon terör örgütü üyesi" olmakla suçlandı. Ancak Yargıtay 11.Ceza Mahkemesi, 2010 yılındasanıkların tahliyesine kararverdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da dün bu kararı onadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.