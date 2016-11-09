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kararı onadı!

Yargıtay kararı onadı!
FETÖ, yıllarca kurduğu kumpaslarla insanların hayatını kararttı. Mağdur ettiği isimler arasında Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile Emekli Orgeneral Saldıray Berk de vardı. Cihaner ile Berk, 2010 yılında FETÖ'nün kumpasları sonucu "Ergenekon terör örgütü üyesi" olmakla suçlandı. Ancak Yargıtay 11. Ceza Mahkemesi, 2010 yılında sanıkların tahliyesine karar verdi. Ceza Genel Kurulu da dün bu kararı onadı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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